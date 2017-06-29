Монфис победил Томича и вышел в полуфинал турнира в Истбурне

Француз Гаэль Монфис (2) в четвертьфинале турнира в Истбурне победил австралийца Бернарда Томича со счётом 7:6 (7:4), 6:0. Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. 30-летний парижанин, занимающий 16-е место в рейтинге АТР, исполнил 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, отыграл все 3 брейк-пойнта и сделал 3 брейка. Бернард совершил по 2 эйса и двойных ошибок.

За выход в финал Монфис поспорит либо с американцем Джоном Иснером (3), либо с французом Ришаром Гаске (7). Полуфинал пройдёт в пятницу, 30 июня.