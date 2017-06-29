Гаске уверенно победил Иснера и поспорит с Монфисом за место в финале в Истбурне

Француз Ришар Гаске (7) в четвертьфинале турнира в Истбурне уверенно переиграл американца Джона Иснера (3) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила всего 54 минуты. 31-летний уроженец Безье, занимающий 27-е место в рейтинге АТР, исполнил 4 эйса и обошёлся без двойных ошибок, а его оппонент 5 раз подал навылет, также не сделав ни одной двойной. Ришар не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта и выиграл 4 гейма на его подаче.

В полуфинале Гаске сыграет со своим соотечественником Гаэлем Монфисом (2).