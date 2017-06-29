Возняцки одержала волевую победу над Халеп в четвертьфинале турнира в Истбурне

Датчанка Каролина Возняцки (6) в четвертьфинале турнира в Истбурне сломила сопротивление румынки Симоны Халеп (2) со счётом 5:7, 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. 26-летняя уроженка Оденсе, занимающая шестое место в рейтинге WТА, во второй партии уступала 5:7, 2:4, но переломила ход матча. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Каролина реализовала 8 брейк-пойнтов из 12 и проиграла 6 геймов на своей подаче.

За выход в финал Возняцки поспорит либо с британкой Хитер Уотсон (WC), либо с чешкой Барборой Стрыцовой.