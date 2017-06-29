Рублёв вышел основную сетку Уимблдона, победив Матьё

Россиянин Андрей Рублёв (5) в финале квалификации Уимблдона переиграл француза Поля-Анри Матьё (20) со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (13:11), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут. 19-летний москвич, занимающий 92-е место в рейтинге АТР, 14 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок, реализовал 4 брейк-пойнта из 10 и проиграл 4 гейма на своей подаче.

Соперник Андрея по первому кругу Уимблдона определится после общей жеребьёвки.

Андрей впервые в карьере выступит в основной сетке травяного турнира серии «Большого шлема».