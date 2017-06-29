Кузнецова проиграла Кар. Плишковой в четвертьфинале турнира в Истбурне

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела пробиться в полуфинал турнира, который проходит в Истбруке.



В четвертьфинале Светлана потерпела поражение от чешки Каролины Плишковой со счётом 7:6(7), 2:6, 4:6. Матч длился 2 часа 16 минут, и за это время Кузнецова сделала 9 эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала 3 брейк-пойнта. Плишкова 12 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и 6 подач соперницы.



В полуфинале чешка сразится с победительницей пары Анжелика Кербер (Германия) — Йоханна Конта (Великобритания).