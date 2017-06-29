Конта уверенно победила Кербер и вышла в полуфинал турнира в Истбурне

Британка Йоханна Конта (5) в четвертьфинале турнира в Истбурне победила немку Анжелику Кербер (1) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. 26-летняя уроженка Сиднея, занимающая седьмое место в рейтинге WТА, 6 раз подала навылет, обошлась без двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 и проиграла 3 гейма на своей подаче.

За выход в финал Конта поспорит с чешкой Каролиной Плишковой (3), переигравшей ранее россиянку Светлану Кузнецову (7).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Конта — Кербер в Истбурне