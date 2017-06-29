Уотсон оказалась сильнее Стрыцовой в четвертьфинале турнира в Истбурне

Британка Хитер Уотсон (WC) в четвертьфинале турнира в Истбурне переиграла чешку Барбору Стрыцову со счётом 6:1, 1:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. 25-летняя уроженка Гернси, занимающая 126-е место в рейтинге WТА, реализовала 4 брейк-пойнта из 10, проиграв 3 гейма на своей подаче. Хитер сделала по 2 эйса и двойные ошибки, а Барбора 4 раза подала навылет и обошла без двойных.

За выход в финал Уотсон поспорит с датчанкой Каролиной Возняцки (6), ранее одолевшей румынку Симону Халеп (2) со счётом 5:7, 6:4, 6:1.