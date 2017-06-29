Возняцки: в первом сете я вела, но вдруг Кербер стала доставать все мячи

Датчанка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями от победы над румынкой Симоной Халеп со счётом 5:7, 6:4, 6:1 в четвертьфинале турнира в Истбурне.

«Было очень тяжело. В первом сете я вела, владела инициативой и заставляла соперницу много бегать, но в один момент она стала доставать все мячи. В итоге она выиграла первый сет и продолжала здорово действовать во втором, но я не прекращала бороться и смогла найти способ развернуть ход матча в свою пользу», — приводит слова Возняцки официальный сайт WТА.