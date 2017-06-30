Поражение Весниной, победы Конты и Возняцки — в обзоре матчей турнира в Истбурне

На турнире в Истбурне состоялись очередные матчи. Россиянка Елена Веснина в матче третьего круга проиграла датчанке Каролине Возняцки со счётом 1:6, 2:6.

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После этого Возняцки в матче 1/4 финала сломила сопротивление румынки Симоны Халеп со счётом 5:7, 6:4, 6:1.

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Британка Йоханна Конта за место в полуфинале победила немку Анжелику Кербер — 6:3, 6:4.

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