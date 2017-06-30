Кербер: Конта прекрасно подавала, это и стало ключом к успеху

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер прокомментировала своё поражение от представительницы Великобритании Йоханны Конты в четвертьфинале турнира в Истбурне со счётом 3:6, 4:6. Уроженка Бремена не потеряет лидерства в рейтинге WТА как минимум до 17 июля. В общей сложности Кербер проводит на первом месте рейтинга WТА 29-ю неделю.

«Это был хороший матч. Конта отлично сыграла в важные моменты. Сегодня она прекрасно подавала. Это и стало ключом к успеху», — приводит слова Кербер «твиттер» WTA Insider.