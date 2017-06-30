Халеп: я устала, но у меня будет достаточно времени на восстановление

Румынка Симона Халеп поделилась впечатлениями после поражения от датчанки Каролины Возняцки в четвертьфинале турнира в Истбурне со счётом 7:5, 4:6, 1:6.

«Это был тяжёлый матч. Думаю, я сыграла отлично, но в третьем сете уже ощущала сильную усталость. Это нормально. Сегодня я провела много сетов. Мне было приятно приехать сюда и провести несколько матчей. Я устала, но у меня будет достаточно времени на восстановление.

Чувствую, что я начала хорошо играть на траве. Я на 100% осталась довольна своими ощущениями на корте и игрой. Я чувствую, что готова», — цитирует Халеп WTA Insider.