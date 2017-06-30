Адвокат: Винус Уильямс не ставят в вину нарушения ПДД, это был несчастный случай

Адвокат семикратной победительницы турниров «Большого шлема», 11-й ракетки мира американки Винус Уильямс Малкольм Каннингем отрицает вину теннисистки в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом. Накануне стало известно, что Винус на своём внедорожнике пересекала перекрёсток в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида, когда в её автомобиль въехала другая машина. Пассажир второго автомобиля 78-летний Джером Барсон был госпитализирован и скончался спустя 14 дней. Его супруга, сидевшая за рулём, получила множественные переломы, но выжила.

«Винус Уильямс выехала на перекрёсток на зелёный свет. В отчёте полиции указано, что она двигалась со скоростью 5 миль в час, когда в неё врезались. Власти не ставят Уильямс в вину какие-либо нарушения правил дорожного движения. Это был несчастный случай. Винус выражает глубочайшие соболезнования семье, потерявшей любимого человека», – цитирует Каннингема New York Times.