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Уотсон: мне не стоит ждать ошибок от Возняцки, потому что она очень стабильна

30 июня 2017, пятница. 10:39. Теннис

Британка Хитер Уотсон поделилась впечатлениями после выхода в полуфинал турнира в Истбурне. Накануне она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:4, 6:3 и чешку Барбору Стрыцову — 6:1, 1:6, 6:1. В полуфинале Хитер сразится с датчанкой Каролиной Возняцки.

«Это был очень долгий день. Я провела два матча. Думаю, я отлично сыграла с очень сильными соперницами. Особенно нелегко было противостоять Барборе, потому что она действует разнообразно и часто использует укороченные удары. Мне пришлось побороться за победу. Я рада, что смогла пробиться дальше. Это была большая битва.

Каролина — прекрасная теннисистка и спортсменка. Её сила, движение по корту, быстрота, то, как она читает игру… Мне не стоит ждать ошибок от неё, потому что она очень стабильна. Мне нужно будет бороться и часто выходить к сетке. С нетерпением жду этого матча», — цитирует Уотсон официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Павлюченкова Барбора Стрыцова Каролина Возняцки Хитер Уотсон
Новости. Теннис
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