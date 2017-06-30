Цонга победил Эдмунда, Кирьос — Кольшрайбера в выставочных матчах

В Хёрлингеме и Будлз состоялись несколько выставочных матчей в преддверии Уимблдона, поединки основной сетки которого стартуют 3 июля. Итальянский теннисист Фабио Фоньини обыграл представителя Германии Томми Хааса со счётом 6:3, 4:6, [10:8].

Француз Жо-Вильфрид Цонга оказался сильнее британца Кайла Эдмунда — 7:6, 6:3. Австралиец Ник Кирьос в двух сетах обыграл немца Филиппа Кольшрайбера — 6:4, 6:4, а немец Александр Зверев победил представителя Австралии Танаси Коккинакиса — 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), [10:2].