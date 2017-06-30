Медведев сыграет с Вавринкой, Федерер — с Долгополовым в первом круге Уимблдона

В Лондоне состоялась жеребьёвка основной сетки Уимблдона в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира британец Энди Маррей (1) стартует матчем с победителем квалификации или «лаки-лузером». Испанец Рафаэль Надаль (4) встретится с австралийцемДжоном Миллманом. Швейцарец Роджер Федерер (3) сыграет с украинцем Александром Долгополовым, а серб Новак Джокович (2) — со словаком Мартином Клижаном.



Первым соперником россиянина Даниила Медведева будет швейцарец Стэн Вавринка (5).

Матчи основной сетки стартуют 3 июля.

Сетка турнира доступна на «Чемпионате» (обновляется).