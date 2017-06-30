В 14:30 по московскому времени начнётся полуфинальный поединок турнира в Истбурне, в котором сыграют британка Йоханна Конта (5) и представительница Чехии Каролина Плишкова (3). По личным встречам впереди 25-летняя уроженка Лоуни — 5-1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Конта — Плишкова в Истбурне.

Победительница этого матча в финале турнира в Истбурне сыграет либо с британкой Хитер Уотсон (WC), либо с представительницей Дании Каролиной Возняцки (6).