Багдатис снялся по ходу матча с Сугитой в полуфинале турнира в Анталье

Японский теннисист Юити Сугита вышел в финал турнира в Анталье. Его соперник по полуфинальному матчу киприот Маркос Багдатис отказался от продолжения борьбы при счёте 3:6, 7:6 (9:7), 1:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут. Юити 6 раз подал навылет и реализовал 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету уроженца Лимассола 20 эйсов, 8 двойных ошибок и ни одного брейка.

В финале турнира в Анталье Сугита сыграет с победителем противостояния Адриан Маннарино (Франция) — Андреас Сеппи (Италия). Турнир завершится 1 июля.