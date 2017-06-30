Конта снялась с турнира в Истбурне

Британская теннисистка Йоханна Конта приняла решение сняться с турнира в Истбурне. 30 июня она в полуфинале должна была сыграть с представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Накануне Йоханна получила болезненный удар головой после падения в концовке встречи с первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер. После игры Конта сказала, что сотрясения мозга у неё нет, но головная боль остаётся. Официальной причиной снятия называется «повреждение грудного отдела позвоночника».

Соперницей уроженки Лоуни в финале турнира в Истбурне будет победительница матча Хитер Уотсон (Великобритания) — Каролина Возняцки (Дания).