В 15:10 по московскому времени начнётся полуфинальный матч турнира в Истбурне, в котором сыграют серб Новак Джокович (1) и россиянин Даниил Медведев. Соперники встречались в этом году в рамках Кубка Дэвиса. Даниил снялся по ходу той встречи при счёте 6:3, 4:6, 1:6, 0:1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Медведев в Истбурне.

Победитель этого матча в финале сразится с одним из французов — либо с Ришаром Гаске (7), либо с Гаэлем Монфисом (2).