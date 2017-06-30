Макарова и Веснина сыграют с Лепченко и Виттёфт на старте Уимблдона в паре

В Лондоне состоялась жеребьёвка Уимблдона в женском парном разряде. Лидерами посева стали американка Бетани Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова. В первом круге они сыграют с американками Дженнифер Брэйди и Элисон Риске.

Россиянки Алла Кудрявцева и Александра Панова встретятся с австралийкой Дарьей Гавриловой и россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович сыграют с американкой Николь Меликар и британкой Анной Смит.

Евгения Родина и Наталья Вихлянцева встретятся с японкой Шуко Аоямой и китаянкой Ян Чжаосюань.

Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) сыграют с американкой Варварой Лепченко и немкой Кариной Виттёфт.