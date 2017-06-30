Тренером Мугурусы на Уимблдоне-2017 будет Кончита Мартинес

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса на Уимблдоне будет работать о своей соотечественницей, чемпионкой Уимблдона 1994 года, трёхкратным призёром Олимпийских игр Кончитой Мартинес. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Бен Роттенберг.

Постоянный тренер уроженки Каракаса Сэм Сьюмик возобновит работу с подопечной на предстоящих турнирах в США.

В первом круге Уимблдона-2017 соперницей Мугурусы, посеянной под 14-м номером, будет российская теннисистка Екатерина Александрова. Матчи основной сетки начнутся 3 июля.