Дзаламидзе и Кудерметова вышли в основную сетку Уимблдона в парном разряде

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Вероника Кудерметова (1) пробились в основную сетку Уимблдона в парном разряде. В финале квалификации они в двух партиях обыграли представительниц США Эшли Уайнхолд и Кейтлин Хориски (8) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

Россиянки 1 раз подали навылет, совершили 6 двойных ошибок и реализовали 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 7 двойных ошибок и 3 брейка.

Первые соперницы россиянок в основной сетке определятся позже.