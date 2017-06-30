Маннарино обыграл Сеппи и встретится с Сугитой в финале турнира в Анталье

Французский теннисист Адриан Маннарино пробился в финал турнира в Анталье, в двух партиях обыграв представителя Италии Андреаса Сеппи со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. 29-летний уроженец Суази, занимающий 62-ю строчку в рейтинге ATP, 4 раза подал навылет и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

В финале турнира в Анталье, который состоится 1 июля, соперником Маннарино будет представитель Японии Юити Сугита.