Видеообзор полуфинала Возняцки — Уотсон на турнире в Истбурне

Датчанка Каролина Возняцки, получившая от организаторов шестой номер посева, вышла в финал турнира в Истбурне, в трёх партиях одолев представительницу Великобритании Хитер Уотсон, которая выступала в основной сетке соревнований благодаря «уайлд-кард», со счётом 6:2, 3:6, 7:5. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 2-1 в пользу Возняцки, на траве соперницы встречались впервые.

Посмотреть видеообзор этого матча можно на «Чемпионате».

В финале турнира в Истбурне, который состоится 1 июля, соперницей Возняцки будет представительница Чехии Каролина Плишкова (3).