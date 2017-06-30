Конта: приняла решение сняться с турнира в Истбурне с оглядкой на Уимблдон

Британская теннисистка Йоханна Конта прокомментировала своё решение сняться с турнира в Истбурне.



«Вчера я очень неудачно упала. Так что решила сняться с турнира, учитывая мои проблемы с позвоночником, и теперь хочу восстановиться как можно лучше. На следующей неделе начинается Уимблдон, так что я приняла это решение с оглядкой на предстоящий турнир и состояние здоровья. Я не очень хорошо спала, но мы приняли решение максимально поздно, чтобы посмотреть, как пойдут дела утром, а я чувствовала себя не очень здорово.



Следующие 24 часа я просто буду отдыхать, а что случится потом, станет ясно только после этого. Прямо сейчас мой приоритет — следить за собой и привести себя в надлежащее состояние, чтобы принять участие в турнире на следующей неделе», — приводит слова Конты официальный сайт WTA.