Медведев не сумел выйти в финал турнира в Истбурне, уступив Джоковичу

Первая ракетка турнира в Истбурне сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал, в двух сетах обыграв россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 22 минуты. Джокович пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету Медведева четыре эйса, три ошибки на подаче и один брейк. Счет в личном противостоянии соперников стал 2-0 в пользу Джоковича.

За титул Джокович сыграет с победителем французского дерби Ришар Гаске (7) — Гаэль Монфис (2).