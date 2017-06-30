Кузнецова сыграет с Жабер, Веснина — с Блинковой на старте Уимблдона

Стало известно распределение по турнирной сетке победительниц квалификационного турнира Уимблдона. Россиянка Екатерина Макарова получила в соперницы Элисон ван Эйтванк из Бельгии, Светлана Кузнецова (7) сыграет с Онс Жабер из Туниса, Анастасия Павлюченкова (16) – с Ариной Родионовой, представляющей Австралию, Ирина Хромачёва – с Ариной Соболенко из Беларуси.

Елена Веснина (15) стартует на Уимблдоне матчем с соотечественницей Анной Блинковой. Ещё одна россиянка, вышедшая из квалификации, Анастасия Потапова получила в соперницы немку Татьяну Марию.

Анжелика Кербер (Германия, 1) — Ирина Фалькони (США, Q)

Кристина Кучова (Словакия) — Бьянка Андрееску (Канада, Q)

Полона Херцог (Словения, Q) — Анника Бек (Германия)

Екатерина Макарова (Россия) — Элисон ван Эйтванк (Бельгия, Q)

Онс Жабер (Тунис, Q) – Светлана Кузнецова (Россия, 7)

Дарья Гаврилова (Австралия, 20) — Петра Мартич (Хорватия, Q)

Арина Родионова (Австралия, Q) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 16)

Татьяна Мария (Германия) – Анастасия Потапова (Россия, Q)

Франсуаза Абанда (Канада, Q) — Куруми Нара (Япония)

Арина Соболенко (Беларусь, Q) — Ирина Хромачёва (Россия)

Елена Веснина (Россия, 15) – Анна Блинкова (Россия, Q)

Марина Эракович (Новая Зеландия, Q) — Симона Халеп (Румыния, 2)