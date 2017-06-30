Тарпищев: ничего страшного в проигрыше Медведева Джоковичу нет

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева от серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Истбурне.



«Даниил Медведев молодой и растущий спортсмен, так что ничего страшного в его проигрыше Новаку Джоковичу нет. Думаю, что Даниил, если говорить о стабильности, может играть уже в этом году на мировую тридцатку. Естественно, что молодые играют неровно, из-за чего нельзя требовать постоянных результатов. Но Медведев очень стабильно играет последнее время и доходит до четвертьфиналов и полуфиналов. Считаю, что для него это очень здорово. Сегодня по скорости он не уступал, подавал стабильно и достаточно ровно. Пока не хватает разнообразия, выходов к сетке, надёжности в игре, потому что нельзя в одном гейма два-три очка дарить. Но для этого нужно время», – сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.