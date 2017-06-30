Линдстедт и Куреши выиграли турнир в Анталье в парном разряде

Первые сеяные швед Роберт Линдстедт и пакистанец Айсам-Уль-Хак Куреши стали победителями турнира в Анталье в парном разряде. Их соперники – вторая пара соревнований австриец Оливер Марах и хорват Мате Павич — отказались продолжать борьбу при счёте 7:5, 4:1 в пользу шведско-пакистанского дуэта. На тот момент теннисисты провели на корте 57 минут. Победители шесть раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два из шести брейк-пойнтов. В активе проигравших пять эйсов и две ошибки на подаче.