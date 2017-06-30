Джокович: у меня было не так много шансов взять титул в последние 10-12 месяцев

Сербский теннисист Новак Джокович, в полуфинале турнира в Истбурне обыгравший россиянина Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:4, прокомментировал выход в финал турнира АТР, в котором нму будет противостоять француз Гаэль Монфис.

“Я, несомненно, наслаждаюсь этой неделей. И тот факт, что я буду играть в финале, очевидно, только улучшает моё настроение. С первого же дня меня очень хорошо приняли болельщики в Истбурне. Я очень рад, что я смогу бороться завтра за трофей. У меня было не так много возможностей, чтобы завоевать титул в последние 10-12 месяцев. Надеюсь, что теперь я продолжу улучшать свои результаты и качеству тенниса.

Монфис — очень динамичный и непредсказуемый игрок. Он обладает всем необходимым для победы. И если он сможет продемонстрировать все свои лучшие качества, то наш финал будет необычайно сложным. Особенно хороша его подача, с её помощью может обыграть кого угодно", — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.