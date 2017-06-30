В. Уильямс сыграет на Уимблдоне, несмотря на расследование аварии

Американская теннисистка Винус Уильямс, получившая от организаторов Уимблдона 10-й номер посева, сыграет на травяном турнире «Большого шлема», несмотря на то что находится под следствием, сообщает АР. В первом круге 3 июля она сыграет с бельгийкой Элисе Мертенс.

Семья погибшего в результате произошедшей 9 июня аварии с участием Уильямс Джерома Барсона подала на спортсменку иск в суд. Супруга Барсона Линда, которая была за рулем, уверяет, что авария произошла по вине теннисистки, которая пересекала перекресток на красный свет, тогда как сама Линда ехала на зелёный. Винус в данном ранее объяснении заявила, что не нарушала правила. В крови теннисистки согласно полицейскому отчёту не было алкоголя и наркотиков. Уильямс уже выразила глубочайшие соболезнования семье погибшего, которая потеряла близкого человека.