The Sun просит читателей приложить руку к фото Маррея для исцеления его травмы

Английская газета The Sun отличилась оригинальным предложением к своим читателям, касающимся первой ракетки мира и действующего чемпиона Уимблдона — британца Энди Маррея. После того, как Маррей отказался от выставочных матчей в Харлингеме из-за болей в бедре, таблоид поместил его фотографию на первую страницу. Фото сопровождается предложением приложить к нему руку и потереть бедро Энди, чтобы помочь скорейшему выздоровлению британца.



The Sun не впервые отличается подобными предложениями. В своё время газета аналогичным образом размещала фотографию Дэвида Бэкхема, предлагая читателям посодействовать излечению его травмы стопы.