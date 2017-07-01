Мойя: Надаль не играл на траве в этом году, но будет свежим на старте Уимблдона

Экс-первая ракетка мира Карлос Мойя, тренер Рафаэля Надаля, поделился ожиданиями от выступления его подопечного на Уимблдоне.

«Грунтовый сезон получился трудным для Рафы как физически, так и психологически. Он взял паузу и не выступал в Лондоне. Да, у него нет игровой практики на траве в этом сезоне, но он будет свежим на старте Уимблдона. Думаю, Надаль здорово адаптировался к смене покрытия.

На траве нужно действовать агрессивнее и быстрее. Уверен, что мы все увидим на Уимблдоне прекрасную версию Рафы», — приводит слова Мойи официальный сайт АТР.