Надаль: переход на траву прошёл хорошо, но серьёзные тесты ждут впереди

Испанец Рафаэль Надаль рассказал, как чувствует себя в преддверии Уимблдона.

«В 2014 году я дошёл до четвёртого круга Уимблдона, и это был мой лучший результат с финала в 2011-м. У меня были проблемы с коленями, из-за которых я плохо выступил в 2012 и 2013 годах, а в 2015-м всё было прекрасно, но я проиграл по другим причинам. В прошлом году, к сожалению, я прямо перед Уимблдоном травмировал запястье. Таким образом, прошло несколько лет с того момента, как я подходил к Уимблдону в хорошем положении, и у других есть преимущество в уверенности, они помнят свои хорошие ощущения.

Последние несколько лет проблемы с коленями мешали мне здорово выступить на Уимблдоне. Они не давали мне играть на самом высоком уровне. Я чувствую, что переход на траву прошёл хорошо, но серьёзные тесты ждут впереди. Результат будет зависеть от многих факторов, но надеюсь, что колени не помешают мне», — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.