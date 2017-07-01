Блинкова: чувствовала уверенность, что вновь могу пробиться в основную сетку ТБШ

Россиянка Анна Блинкова поделилась впечатлениями от попадания в основную сетку Уимблдона через квалификацию.

«Я уже была в основной сетке турнира серии „Большого шлема“, а потому чувствовала уверенность, что могу сделать это снова. В финале квалификации мне было трудно завершить матч, потому что я начала паниковать. К счастью, мне удалось взять себя в руки и всё-таки добиться победы.

Я приехала в этом году на Уимблдон как в первый раз, несмотря на то, что играла здесь в финале среди юниорок пару лет назад. Первые три турнира на траве в этом году были для меня очень плохими, так что я надеюсь, что прошла через это и смогу хорошо выступить на Уимблдоне», — приводит слова Блинковой официальный сайт Уимблдона.