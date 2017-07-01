Имаз: я никак не связан с падением результатов Джоковича

Пепе Имаз, духовный наставник серба Новака Джоковича, рассказал о сотрудничестве с четвёртой ракеткой мира.

«Я хотел совместить свою философию с познаниями в теннисе, и это помогло мне. Я работал с Фернандо Вердаско и Флавией Пеннеттой, а потому помогал Марко Джоковичу, когда у него был трудный период в жизни. Семья Марко была очень благодарна мне, и Новак заинтересовался моей методикой. Мы знакомы уже 4,5 года.

Что касается критики в мой адрес, то я никак не связан с падением результатов. Он не останавливался в течение многих лет и стремился к победе на «Ролан Гаррос», а когда достиг её, то должен был отдохнуть, взять паузу, но не сделал этого. Новак не был свежим в начале года, но он первый, кто хочет вновь заиграть на высоком уровне", — приводит слова Имаза Tennis World.