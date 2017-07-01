Анчич войдёт в команду Джоковича на Уимблдоне

Бывшая седьмая ракетка мира хорват Марио Анчич будет частью команды серба Новака Джоковича на Уимблдоне. Тренером 30-летнего белградца также будет американец Андре Агасси, работающий с ним с июня 2017 года.

«Мы с Новаком давно дружим, и я не мог отказаться от его просьбы о помощи. У меня был запланирован визит на Уимблдон, но только на вторую неделю, когда я должен был работать в качестве эксперта для BBC и сыграть в ветеранском турнире. Чтобы помочь Новаку, я был вынужден отказаться от предложения BBC, но надеюсь, что в дальнейшем мне представится возможность попробовать себя в новом качестве. Что касается ветеранского турнира, то я приму решение по ходу дела», — приводит слова Анчича Sportske Novosti.