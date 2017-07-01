Чешка Каролина Плишкова (3) в финале турнира в Истбурне сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (6). Поединок начнётся в 14:15 по московскому времени. В очном противостоянии впереди 26-летняя уроженка Оденсе, занимающая шестое место в рейтинге WТА, со счётом 4-1.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция финала Плишкова — Возняцки в Истбурне.

В активе Плишковой на данный момент восемь титулов на соревнованиях WТА, а Возняцки завоевала 25 трофеев за карьеру.