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Текстовая онлайн-трансляция финала Плишкова — Возняцки в Истбурне

1 июля 2017, суббота. 14:08. Теннис

Чешка Каролина Плишкова (3) в финале турнира в Истбурне сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (6). Поединок начнётся в 14:15 по московскому времени. В очном противостоянии впереди 26-летняя уроженка Оденсе, занимающая шестое место в рейтинге WТА, со счётом 4-1.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция финала Плишкова — Возняцки в Истбурне.

В активе Плишковой на данный момент восемь титулов на соревнованиях WТА, а Возняцки завоевала 25 трофеев за карьеру.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Каролина Возняцки Каролина Плишкова
Новости. Теннис
1 июля 2017, суббота
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