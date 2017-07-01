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Бердых начал сотрудничество с тренером Мартином Штепанеком

1 июля 2017, суббота. 14:30. Теннис

14-я ракетка мира чех Томаш Бердых начал сотрудничество с тренером Мартином Штепанеком.

«Только что начал тренироваться с Мартином Штепанеком. Наша сотрудничество стартует на Уимблдоне», — написал Бердых на своей странице в сети «Твиттер».

Напомним, что в июне стало известно о расставании Томаша с хорватом Гораном Иванишевичем. 37-летний Штепанек, который достиг максимального 248-го места в рейтинге АТР в 2003 году, ранее работал с хорватом Иваном Додигом и чехом Петром Риклем.

Штепанек уже сопровождал Томаша на соревнованиях в Штутгарте и Лондоне.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Томаш Бердых
Новости. Теннис
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