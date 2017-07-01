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Т. Надаль: Рафа чувствует, что вновь может выигрывать на траве

1 июля 2017, суббота. 15:47. Теннис

Тони Надаль, дядя и тренер испанца Рафаэля Надаля, оценил перспективы своего племянника на предстоящем Уимблдоне.

«Мы тренировались каждый день, и он каждый день неплохо играл с сильными спарринг-партнёрами, причём различными по стилю. Идея состоит в том, чтобы играть агрессивнее и не отходить назад. На траве розыгрыши длятся три-четыре удара, поэтому очень важно агрессивно подавать и принимать.

Сейчас он чувствует примерно то, что чувствовал перед «Ролан Гаррос». Тогда он не выигрывал турнир «Большого шлема» три года и был очень голоден и мотивирован. Теперь впереди Уимблдон. Рафа по разным причинам не играл хорошо на траве уже пять лет. Когда его тело разрешало, он доходил до финала пять раз подряд. Не так много игроков могут похвастаться подобным. Сейчас Рафа чувствует, что вновь может выигрывать на траве», — приводит слова Тони Надаля официальный сайт АТР.

Источник: Официальный сайт Уимблдона Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль
Новости. Теннис
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