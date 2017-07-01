Кар. Плишкова одолела Возняцки в финале турнира в Истбурне

Чешка Каролина Плишкова (3) в финале турнира в Истбурне сломила сопротивление датчанки Каролины Возняцки (6). Поединок продолжался 1 час 21 минуту и завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу 25-летней уроженки Лоуни, занимающей третье место в рейтинге WТА. Представительница Чехии 10 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, отыграла все 4 брейк-пойнта и выиграла 2 гейма на подаче оппонентки.

Для Плишковой этот титул стал девятым в карьере и третьим в текущем сезоне.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция финала Плишкова — Возняцки в Истбурне.