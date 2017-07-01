Шарапова: преодоление обстоятельств научило меня большему, чем победы на корте

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова рассказала о самых значимых достижениях в карьере.

«Безусловно, победы на турнирах серии „Большого шлема“ являются особенными. Титул чемпионки Уимблдона, завоёванный в 17 лет, всегда будет стоять особняком. Но с годами я понимаю, что возвращение после травм и преодоление обстоятельств — это тоже очень большие достижения. Они научили меня гораздо большему, чем победы на корте», — приводит слова Шараповой Modern Wellness.