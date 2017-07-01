А. Зверев получил травму колена на тренировке перед Уимблдоном

Немецкий теннисист Александр Зверев получил травму колена во время подготовки к стартующему 3 июля Уимблдонскому турниру. Зверев проводил тренировку с японцем Кеем Нисикори, когда неожиданно упал, схватившись за колено, тренировка была остановлена, сообщает на своей странице в «Твиттере» теннисный журналист Жозе Моргаду.

20-летний Зверев, посеянный под десятым номером, 3 июля должен сыграть в первом круге Уимблдона с 27-летним россиянином Евгением Донским. Начало матча запланировано на 13:30 мск.

Фото доступно в «Твиттере».