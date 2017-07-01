Джокович в 14-й раз обыграл Монфиса и взял титул на турнире в Истбурне

Первый сеяный на турнире в Истбурне, сербский теннисист Новак Джокович, завоевал титул, в двух сетах финального матча со счётом 6:3, 6:4 обыграв вторую ракетку соревнований — француза Гаэля Монфиса. Матч продолжался 1 час 16 минут. Джокович один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету Монфиса шесть эйсов и одна ошибка на подаче. Джокович одержал 14-ю победу над Монфисом в 14 проведённых матчах. Несмотря на 12-летнюю историю встреч, на траве соперники играли впервые.