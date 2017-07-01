Видеообзор финала Кар. Плишкова — Возняцки на турнире в Истбурне

Третья ракетка мира чешка Каролина Плишкова накануне стартующего 3 июля Уимблдона завоевала третий титул в сезоне-2017, ставший девятым в её карьере.

В финале турнира в Истбурне Плишкова за 1 час 21 минуту сломила сопротивление датчанки Каролины Возняцки со счётом 6:4, 6:4. Плишкова великолепно подавала в этом матче. Шанс переломить ход встречи Возняцки имела в шестом гейме, где она упустила четыре брейк-пойнта. В понедельник, 3 июля, Плишкова возглавит чемпионскую гонку и начнёт Уимблдон в ранге фаворита.

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