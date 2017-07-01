Виландер: Джоковичу стоит завершить сезон-2017 после Уимблдона

Бывшая первая ракетка мира, шведский теннисист Матс Виландер считает, что сербу Новаку Джоковичу стоит поступить так, как сделали в прошлом году, пусть и по другим причинам, швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. А именно – завершить сезон-2017 участием в Уимблдонском турнире и взять паузу до Открытого чемпионата Австралии 2018 года. В августе жена Джоковича Елена родит дочь, теннисиста будут занимать другие мысли, и он не сможет показать свою лучшую игру на турнирах в Монреале, Торонто и Цинциннати.

«Готовясь к рождению ребенка, думаю, Джокович должен взять отпуск после Уимблдона, пропустить хардовый сезон, чтобы расставить приоритеты. Надаль и Федерер в прошлом году сделали так, что определенно в лучшую сторону отразилось на их игре. Если Джокович отдохнет до Открытого чемпионата Австралии в январе, он станет сильнее морально и физически», — приводит слова Виландера Tennis World USA.