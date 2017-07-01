Кар. Плишкова: не ожидала столь успешного начала сезона на травяных кортах

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала свою победу над датчанкой Каролиной Возняцки в финале турнира в Истбурне.

«На старте этого турнира я просто хотела провести несколько матчей, чтобы получить игровую практику на траве. Не ожидала столь успешного начала сезона на травяных кортах. Это придало мне немало уверенности перед стартом Уимблдона.

В прошлом году я тоже играла здесь в финале, но не смогла взять трофей, и затем неудачно выступила на Уимблдоне. Надеюсь, на этот раз всё будет иначе. Мне нравится играть здесь, на неделе перед Уимблдоном. Я чувствую себя как дома. Это здорово, потому что если на траве Вы не чувствуете себя на 100% комфортно, то что-то выиграть сложно. Поэтому, надеюсь, что я хорошо сыграю на Уимблдоне на следующей неделе», — приводит слова Плишковой официальный сайт WTA.