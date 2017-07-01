Джокович: я принял верное решение сыграть в Истбурне

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в финале турнира в Истбурне над французом Гаэлем Монфисом, принесшую ему 68-й титул в карьере.

«Это была отличная неделя. Очевидно, что я принял верное решение сыграть на этом турнире. Впрочем, уже несколько дней назад я понимал, что всё сделал правильно, потому что получил много игровой практики, провёл несколько хороших матчей. Но больше всего благодарен зрителям за их приветливое и уважительное отношение ко мне не только на корте, но и вне его. Для меня это был феноменальный опыт, который я обязательно возьму с собой на Уимблдон. Здесь я играл по нарастающей и, надеюсь, полученная уверенность поможет мне как можно лучше сыграть в Лондоне», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.