Монфис: я старался изо всех сил, но Джокович отлично играл сегодня

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в финале турнира в Истбурне.

«Я старался изо всех сил в сегодняшнем финале. Но, думаю, Джокович сыграл очень хорошо, он отлично вернулся. В первом сете он просто прекрасно подавал, а с его первой подачей очень трудно справиться. У меня было не так уж много шансов, а ему, наоборот, немного везло сегодня, и всё хорошо для него складывалось. Я же провёл очень непростой матч», — приводит слова Монфиса официальный сайт АТР.