Сугита: не могу поверить, что выиграл первый титул на турнире АТР

28-летний японский теннисист Юити Сугита, занимающий 66-е место в мировой классификации, выиграл первый в карьере титул АТР, победив в финальном матче турнира в Анталье француза Адриана Маннарино со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

«Очень рад выиграть первый титул АТР в Анталье. Это самый эмоциональный момент в карьере. Я выиграл много титулов на фьючерсах и челленджерах, но впервые — в таком большом турнире. Это просто удивительно. Не могу поверить в это», — приводит слова Сугиты официальный сайт АТР.